معزب : المفاوضات مع مجلس النواب توقفت

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب أمس السبت أن المفاوضات مع مجلس النواب توقفت،مرجحا تتجمدها في حال إقدام المجلس على سيناريو انتخاب رئيس مؤقت قبل اتمام بنود الاتفاق السياسي.

معزب قال في تصريحات خاصة لـ وكالة “سبوتنيك” إن اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب خلص إلى اتفاق الطرفين على تشكيل لجان مشتركة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين من أجل البدء في وضع الآليات اللازمة للمراحل المتتالية التي نص عليها الاتفاق السياسي.

وتوقع معزب بأن تنتهي المفاوضات بالانتخابات الرئاسية بعد تمهيد الطريق لها لتكون المرحلة الأخيرة بعد توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي موقت إلا أن صالح تراجع عن الاتفاق بعدما عاد إلى ليبيا.

وشدد عضو مجلس الدولة على أن التراجع عن الاتفاق السياسي يعني نسفا لكل البنود التي جاءت به وأن مجلس الدولة لم يتخذ أي موقف بعد بل متمسك بالاتفاق السياسي الذي يختلف كلياً عن طرح فكرة انتخاب رئيس مؤقت أم لا ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

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