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نواب يطالبون بالتحقيق في تصريحات الحاسي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على خلفية ما أثاره القنصل السابق لدى ليبيا في مصر عادل الحاسي في حديثه لـ218 نيوز والذي كشف فيه خيوط الفساد، وقضايا إهدار الأموال وممتلكات الدولة الليبية، تقدم 34 نائباً بمجلس النواب على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بطلب إلى النائب العام للشروع في التحقيق حول كل قضايا الفساد التي أشار لها الحاسي.

ودعا النواب في خطاب موجه للنائب العام برفع الحصانة عن كل مسؤول ورد اسمه بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها.

وطالب النواب بمحاسبة كل من أُتهم بوساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو سند قانوني لأي موظف أو مسؤول، وذلك منعا للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون داخل وخارج البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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