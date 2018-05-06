نواب يطالبون بالتحقيق في تصريحات الحاسي

على خلفية ما أثاره القنصل السابق لدى ليبيا في مصر عادل الحاسي في حديثه لـ218 نيوز والذي كشف فيه خيوط الفساد، وقضايا إهدار الأموال وممتلكات الدولة الليبية، تقدم 34 نائباً بمجلس النواب على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بطلب إلى النائب العام للشروع في التحقيق حول كل قضايا الفساد التي أشار لها الحاسي.

ودعا النواب في خطاب موجه للنائب العام برفع الحصانة عن كل مسؤول ورد اسمه بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها.

وطالب النواب بمحاسبة كل من أُتهم بوساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو سند قانوني لأي موظف أو مسؤول، وذلك منعا للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون داخل وخارج البلاد.

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