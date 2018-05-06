نواب يطالبون النائب العام بفتـح تحقيق حول تصريحات الحاسي

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، النائب العام، بفتح تحقيق في أي قضايا فساد أو وساطة أو استغلال للسلطة لأي موظف أو مسؤول، خصوصا من وردت أسماؤهم في تصريحات القنصل الليبي السابق في الإسكندرية عادل الحاسي.

وأكد أكثر من30 نائبا، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، الأحد، ضرروة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول في هده القضية بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا؛ منعا للتلاعب والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، بحسب البيان.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي كشف، في مقابلة تلفزيونية، عن قضايا فساد، وهدر لأموال وممتلكات الدولة، تتعلق بنائبين بالمجلس الرئاسي، ونائب بمجلس النواب، ووزراء التعليم والخارجية والمالية بحكومة الوفاق.

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