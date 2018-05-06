داخلية الوفاق تعلن خطة أمنية مشتركة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وضع خطة أمنية محكمة مشتركة بين المكونات العسكرية المختصة والأجهزة الأمنية في طرابلس.

وأوضحت الداخلية على صفحتها الرسمية، الأحد، أنه على هامش تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، عقد اجتماع أمني موسع اعتمدت فيه خطة أمنية موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في مدينة طرابلس وضواحيها.

يذكر أن الاجتماع الأمني ضم وزير الداخلية المفوض، ورئيس الأركان العامة، وآمر الحرس الرئاسي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس المباحث الجنائية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وعددا من المسؤولين في وزارة الداخلية.

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