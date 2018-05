المتوسط:

تناقش إدارة ميناء بنغازي، اليوم الأحد، ورقة عمل بعنوان “الرؤية المستقبلية لميناء بنغازي البحري”، تحت إشراف مصلحة الموانئ والنقل البحري وبالتعاون مع المصمم أمير الفيتورى، وذلك خلال مؤتمر إعمار بنغازي في أحدى الفنادق الكبرى.

The post «الرؤية المستقبلية لميناء بنغازي» في ورقة عمل خلال مؤتمر إعمار بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية