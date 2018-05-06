عميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات يجري زيارة تفقدية لمركز طبرق الطبي

ليبيا – أجرى عميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات والتدريب زيارة تفقدية أمس السبت لمركز طبرق الطبي.

عميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات والتدريب عقد خلال زيارته وفقاً للمكتب الإعلامي لمركز طبرق، إجتماعاً مع وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج عبد الله الجالي ورئيس قسم العظام بالمركز الدكتور إبراهيم الفاخري.

وتم التأكيد خلال الإجتماع على إمكانية فتح برنامج “الدبلومة” في مختلف التخصصات الطبية داخل مركز طبرق الطبي من بينها تخصص النساء والتوليد والباطنة لرفع الكفاءة العلمية الطبية.

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