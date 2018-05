الهيئة الطبية الدولية تساعد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

المتوسط:

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، بأنَّ فريق الهيئة الطبية الدولية يقوم بتوفير الخدمات الطبية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على مدار اليوم.

وأضاف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، خلال بيان منشورِ له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ فريق الهيئة المكون من أطباء وممرضين يُوفر كل الأدوية، والعناصر الطبية المساعدة، وذلك من أجل راحة المهاجرين غير الشرعيين من النزلاء.

