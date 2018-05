اجتماع بين وزير صحة الوفاق والهجرة غير الشرعية والصحة العالمية لهذا السبب

المتوسط:

عقد وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر الطاهر اجتماعا بديوان عام وزارة الصحة في طرابلس أمس السبت، مع كل من العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومندوب عن خفر السواحل ومندوب عن مركز الأمراض السارية ورئيس فرع الكفرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية و منظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان لمكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، فقد ناقش الاجتماع المشاكل الصحية التي يعانيها الجهاز داخل مراكز الإيواء وكذلك الأمراض المعدية وكيفيه علاجها وكذلك آلية حماية رجل الشرطة داخل المركز من انتقال الأمراض إليه .

وشدد العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضرورة الاستعجال في تقديم الخدمات للمهاجرين علي الوجه المطلوب

