عقب تصريحات الحاسي.. 34 نائبا يطالبون بالتحقيق في ملفات الفساد

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، النائب العام بالشروع في التحقيق بأي قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني توجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول أيا كانت صفته أو مكانته الوظيفية.

وقال النواب البالغ عددهم 34 نائب في رسالة اطلعت عليها بوابة إفريقيا الإخبارية إنهم يخصون بالذكر ما أثاره القنصل العام السابق لدولة ليبيا في مدينة الإسكندرية عادل الحاسي ..واتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها وذلك منعا للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظا على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون.

وكان القنصل العام الليبي بالإسكندرية السابق، عادل الحاسي قال إن كلا من وزير المالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية، محمد سيالة، طلبوا منه صرف رواتب لـ “صالح سالم دغيم”، والد النائب، زيا دغيم، وأن وزير المالية قد حول لصالح والد النائب راتب 15 شهراً، على الرغم من أن أغلب الموظفين قد تم تحويل راتب 6 أشهر فقط.

وكشف الحاسي، عن أن والد “دغيم” من مواليد عام 1937، ويبلغ من العمر 81 عام، وأن حالته الصحية ليست جيدة، للحد أنه حاسة السمع لديه ضعيفة، مؤكداً أنه لا يمارس عملاً فعلياً في القنصلية، ولم يراه أحد من قبل.

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