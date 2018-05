«السلامة الوطنية» تكشف عدد الحرائق في بلدية زليتن

المتوسط:

ذكرت احصائية لقسم هيئة السلامة الوطنية ببلدية زليتن، أن عدد الحرائق التي تم إخمادها داخل نطاق بلدية زليتن بلغ 27 حريقًا مختلف الأنواع.

وأشارت الإحصائية، إلى أن تفصيل هذه الحرائق هو عدد (7) حرائق لمنازل وعدد (6) حرائق لسيارات وعدد (1) حريق بمحل تجاري وعدد(9) حريق بأعشاب وعدد(1) حريق بمخزن، وعدد (3) حريق لأشجار مثمرة.

ودعا قسم هيئة السلامة الوطنية زليتن، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع مسببات الحرائق والإسراع في التبليغ في حالة حدوث أي طارئ عبر الاتصال بالهاتف رقم0514620222.

