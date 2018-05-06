عميد تاجوراء يعلق على تبرير وزير التعليم بشأن اتهامات الحاسي

سخر عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، من تبرير وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، بشأن اتهامات قنصل عام ليبيا في الاسكندرية السابق عادل الحاسي، له بالفساد، والتي قال فيها أنه وقع على قرار مرتبات والد النائب زياد دغيم دون أن يقرأها.

بن عطية علق ساخرا بالقول “أنا كعميد بلدية لما نوقع ورقة فيها 1000 دينار.. نقرأها 15 مرة وبعدها ممكن نوقع وممكن لا.. مش التزام مالي بقيمة 15 الف دولار شهري.. هذا باش نوقعله لازم انحضر أمة لا إله إلا الله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية