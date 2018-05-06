الرئاسي يفتح تحقيقا في قضايا الفساد التي أثارها الحاسي

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، الأحد، إن الرئيس أصدر تعليماته بفتح تحقيق في قضايا الفساد التي أثيرت مؤخرا في الإعلام.

وأضاف السلاك، على حسابه الرسمي في تويتر، أن السراج تابع باهتمام ما توارد مؤخرا في وسائل الإعلام من اتهامات بالفساد طالت مسؤولين في الدولة، مؤكدا بدء التحقيق في هذه الاتهامات؛ لتبيّن حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إن ثبتت صحتها، حسب قوله.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي كشف، في مقابلة تلفزيونية، عن قضايا فساد، وهدر لأموال وممتلكات الدولة، تتعلق بنائبين بالمجلس الرئاسي، ونائب بمجلس النواب، ووزراء التعليم والخارجية والمالية بحكومة الوفاق.

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