الهيئة الطبية الدولية تقدم خدمات لنزلاء مراكز المهاجرين

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس أن الهيئة الطبية الدولية تقوم بمجهودات لخدمة المهاجرين.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن العناصر الطبية والطبية المساعدة بالهيئة يقومون بخدمات طبية “على مدار الساعة ويومياً من أجل راحة المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء”

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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