أعلنت الكلية العسكرية، أن غدا الاثنين سيكون حفل تخرج الدفعة 51 بالكلية، وأيضا عرض عسكري للقوات المسلحة الليبية

وأشارت الكلية في بيان لها، إلى استمرارية ومواصلة الاستعدادات والتدريبات للكراديس المشاركة في العرض العام للجيش.

