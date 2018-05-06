المؤسسة الوطنية للنفط تشارك بمعرض تقنيات النفط والغاز (OTC) في أمريكا

ليبيا – شارك وفد من المؤسسة الوطنية للنفط بفعاليات الدورة الـ 50 لمعرض تقنيات النفط والغاز OTC التي تقام هذا العام بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية.

وضم الوفد بحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج محمد بن شتوان ورئيس مجلس إدارة شركة شمال افريقيا للمسح الجيوفيزيائي عبدالباسط الرفاعي ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق ورئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل الدرسي.

واطلع الوفد خلال المعرض على جميع التقنيات الحديثة فى كل مجالات النفط والغاز مثل العمليات النفطية والانتاج والطاقة والصيانة والحفر والصحة والسلامة والبيئة لامكانية استخدامها لحل المشاكل التقنية بالحقول النفطية التابعة للقطاع وتطويرها باستخدام هذه التقنيات الحديثة.

وعقد الوفد إجتماعات على هامش المعرض مع الشركات العالمية العاملة فى مختلف التخصصات فى مجال النفط والغاز والسلامة والبيئة، داعياً الشركات لزيارة الوطنية للنفط وشركاتها لتعزيز التعاون والاستفادة من التقنيات وتوضيح اهمية قطاع النفط فى ليبيا ومجلات العمل الواسعة به وآفاق التعاون الممكن فى هذا المجال الحيوي.

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