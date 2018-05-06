السراج يأمر بفتح تحقيق في اتهامات فساد طالت مسؤولين

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، فتح تحقيق في اتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد.

وقال محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر صباح الأحد، إن رئيس المجلس يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام من اتهامات في بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة.

وأضاف السلاك أن «السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت».

كان أكثر من 30 عضو بمجلس النواب طالبوا النائب العام بـ«الشروع بالتحقيق في القضايا التي أثيرت إعلاميا» ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عدد من المسؤولين والنواب بـ«الفساد المالي والإداري».

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