جولة ميدانية لعميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات بطبرق الطبي

المتوسط:

تفقد عميد الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات والتدريب، أمس، مركز طبرق الطبي، حيثُ عقد اجتماعًا خلال زيارته مع وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج عبد الله الجالي، ورئيس قسم العظام بالمركز الدكتور إبراهيم الفاخري.

وأكد اللقاء علي إمكانية فتح برنامج الدبلومة في مختلف التخصصات الطبية داخل مركز طبرق الطبي، من بينها تخصص النساء والتوليد والباطنة للزيادة من رفع الكفاءة العلمية الطبية.

