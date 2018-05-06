العثور على جثة مدير مصرف الجمهورية "غدوة" بعد أيام من اختطافه

عُثر اليوم الأحد، على مدير مصرف الجمهورية بمنطقة غدوة التابعة لبلدية سبها، صالح ابراهيم حميدان المختطف منذ أيام مقتولا وجثته ملقاة بالقرب من مفترق الطرق بين مدينتي تراغن ومرزق جنوب غرب ليبيا.

واختطف مسلحون مجهولون احميدان، من أمام مزرعته بمنطقة غدوة في الـ26 من أبريل الماضي، بعد أن قاموا بإجباره تحت التهديد بالسلاح على ركوب سيارتهم وتوجهوا به نحو الطريق الرابط بين مرزق وسبها شمالاً.

وكان أهالى منطقة غدوة نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع مدير مصرف الجمهورية صالح احميدان بعد يوم من اختطافه، منددين بسوء الأوضاع الأمنية في منطقتهم، وطالبوا الجهات الأمنية بالبحث عنه وفك أسره ومعاقبة خاطفيه.

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