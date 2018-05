المتوسط:

انطلقت منذ قليل، مسيرة رجال قسم المرور والتراخيص، بمديرية أمن اجدابيا، احتفالا بيوم المرور العالمي

ويرجع تاريخ اليوم العالمي للمرور إلى العام 1969 حيث أقره مؤتمر جنيف، ليكون 4 مايو من كل عام، وتبنى الاحتفالية جامعة الدول العربية في 1972 لتكون مؤتمرا سنويا تحتفل فيه الشعوب كافة بالسلامة المرورية وتذكر أبناءها بأخطار الحوادث .

