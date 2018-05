المتوسط:

أفاد المركز الإعلامي لجامعة بنغازي، بأنَّ الجامعة تُنظم اليوم، حفلاً فنيًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة.

وأضاف المركز الإعلامي، أن الاحتفالية تقام على تمام الساعة السادسة مساءً بمسرح مجمع الكليات الطبية.

وأشار المركز الإعلامي، إلى أنَّ اتحاد عام طلبة الجامعة يُشرف على هذه الاحتفالية، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، كما سيشارك أطفال فريق «إيقاع الحياة» في إحياء الحفل بأعمال فنية.

The post جامعة بنغازي تُنظم احتفالاً بمناسبة ذكرى عملية الكرامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية