بعد إستهداف المفوضية.. داخلية الوفاق تعد خطة أمنية جديدة لتأمين طرابلس

ليبيا – عقد بمقر الغرفة الأمنية الرئيسية طرابلس إجتماع أمني موسع أمس السبت على هامش تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للإنتخابات بالعاصمة طرابلس.

وضم الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق كل من رئيس أركات الوفاق ووزير داخلية الوفاق وآمر الحرس الرئاسي ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث الجنائية وآمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من المسؤولين في الوزارة.

المجتمعون بحثوا الترتيبات الأمنية التي تم وضعها وعلي رأسها إعتماد خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلي بسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها.

وتم التاكيد في ختام الإجتماع على وضع هذه الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدما لتحقيق الأمن والأمان بالعاصمة طرابلس.

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