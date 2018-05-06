الغصري يطالب بمزايا خاصة لمقاتلي وضحايا "البنيان المرصوص"

طالب الناطق باسم عملية البنيان المرصوص محمد الغصري المجلس الرئاسي بمزيد من الاهتمام بجرحى البنيان المرصوص.

وقال الغصري في تصريحات تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه يجب الاهتمام بأسر القتلى والجرحى الذين حاربوا تنظيم داعش 7 أشهر كما يجب أن يكون للمشاركين في عملية البنيان المرصوص تقدير وميزات خاصة.

وأشار إلى أن البنيان المرصوص تمكن من طرد داعش وجاهز لمواجهة ثانية إذا عاد لسرت.

واعلن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج رسميا، 17 ديسمبر2016 تحرير مدينة سرت، معقل “داعش”، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته بعد.

وقال السراج إنه: “بعد مرور 8 أشهر من بداية العمليات ضد داعش في مدينة سرت، أعلن رسميا عن انتهاء العمليات العسكرية وتحرير مدينة سرت”.

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