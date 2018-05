مدير مكتب إعلام مديرية أمن بنغازي يزور جرحى المحاور القتالية

المتوسط

زار مدير مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي معتز العقوري، جرحى المحاور القتالية، حيث اطلع على أوضاعهم الصحية، أمس السبت.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمديرية الأمن بنغازي، فقد اطلع العقورى عن قرب لما يعانيه الجرحي من تفاقم وضعهم الصحي، وقد ناشدت المديرية الجهات المعنية للوقوف مع الجرحى، مشيرة إلى أن أحد الجرحى سوف يتم بتر ساقه نتيجة للإهمال او تأخر علاجه في الخارج .

ونشرت المديرية، اسماء بعض الجرحى التي تتطلب حالاتهم التدخل السريع ، وهم باسم يوسف العبار بقسم النجدة، احمد فوزي الطويل (قوة مساندة)، حامد محمود بعيو (جندي في البحرية).

