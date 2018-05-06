السراج يوجه للتحقيق حول شبهات الفساد

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته لفتح التحقيقات حول شبهات الفساد التي تلاحق عدداً من المسؤولين.

وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن السراج تابع باهتمام التصريحات التي انتشرت مؤخراً حول تورط مسؤولين بقضايا فساد، مشيراً إلى أنه وجه لإجراء تحقيقات لكشف حقيقة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وكان 34 نائباً من مجلس النواب قد طالبوا النائب العام بفتح تحقيقات موسعة حول حقيقة التصريحات التي أدلى بها القنصل السابق لدى ليبيا في مصر، عادل الحاسي، في حديثه لـ218 نيوز بشأن سلسلة من قضايا الفساد التي طالت الأموال والممتلكات الليبية.

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