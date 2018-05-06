وزارة الداخلية تُنهي إعداد خطة أمنية مُحكمة لبسط الأمن وفرضه في طرابلس

عين ليبيا

انهت وزارة الداخلية الليبية إعداد خطة أمنية محكمة مشتركة بين المكونات العسكرية المختصة والأجهزة الأمنية، على هامش تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للإنتخابات بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الماضي.

وتنفيذاً لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، انتظم بمقر الغرفة الأمنية الرئيسية إجتماع أمني موسع صباح أمس السبت ضم كل من وزير الداخلية المفوض ورئيس الأركان العامة وأمر الحرس الرئاسي ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث الجنائية وأمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

حيث تمحور هذا الاجتماع حول الترتيبات الأمنية التي تم وضعها وعلى رأسها اعتماد خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها.

وخلص هذا الإجتماع بالتأكيد إلى وضع هذه الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدماً لتحقيق الأمن والأمان بالعاصمة طرابلس.

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