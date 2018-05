المتوسط:

اختتمت أمس السبت فعاليات ملحمة جسر الأجيال بملعب نادي الطلائع في مدينة رقدالين، وذلك بحضور مراقب التعليم وأسرة نادي الطلائع ووكيل الديوان ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام.

وشارك في هذه الفعالية، أعضاء لجنة التواصل بالبلدية ومدراء المدارس وبعض أولياء الأمور.

