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سيالة يلتقي وزير خارجية كوسوفو ويبحث معه البدء بالتواصل والتعاون بين البلدين

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا
ألتقى الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بهجت باكولي وزير الخارجية و النائب الأول لرئيس الوزراء بحكومة جمهورية كوسوفو أمس السبت، على هامش أعمال الدورة الخامسة و الأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري بالعاصمة داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية».

حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في المجالات المتنوعة ورحب الوزيران برغبة كليهما في البدء بالتواصل و التشاور و التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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