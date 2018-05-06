سيالة يلتقي وزير خارجية كوسوفو ويبحث معه البدء بالتواصل والتعاون بين البلدين

عين ليبيا

ألتقى الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بهجت باكولي وزير الخارجية و النائب الأول لرئيس الوزراء بحكومة جمهورية كوسوفو أمس السبت، على هامش أعمال الدورة الخامسة و الأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري بالعاصمة داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية».

حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في المجالات المتنوعة ورحب الوزيران برغبة كليهما في البدء بالتواصل و التشاور و التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا