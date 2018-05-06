بوسبيحه: من يدير الصراع في الجنوب لا يريد استقرار المنطقة

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه أن مدينة سبها كانت شهدت تصعيدا عسكريا مؤكدا أن مستشفي سبها الطبي دخل ضمن مسرح العمليات وهذا يتنافى مع اتفاقيات جنيف المنظمة للحروب.

وقال بوسبيحه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن هذا التصعيد حدث بعد وصول اللواء مبروك الغزوي آمر منطقة سبها الجديد إلي المنطقة، معتبرا أن ذلك مؤشر على أن من يدير الصراع من الداخل أو الخارج لا يريد استقرار المنطقة.

وأضاف بوسبيحه أن لجنة المجلس الأعلى فزان اجتمعت أمس السبت مع آمر المنطقة لبحث وقف إطلاق النار وفتح جميع الطرق والمسارات وتأمينها وبالتالي الانتقال إلى الترتيبات الأمنية الأخرى.

وبين أن آمر المنطقة تعهد بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الطرقات واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف ذلك مؤكدا انه يقف على مسافة واحدة من الجميع وتهمه مصلحة المنطقة واستقرارها معربا عن استعداده للتعاون مع الجميع لتحقيق هذا الهدف

من جانبها أبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع آمر المنطقة في سبيل أمن منطقة الجنوب واستقرارها والانتقال بها من منطقة حروب إلى منطقة أمن وأمان واستقرار وتنمية مكانية .

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