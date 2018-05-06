معيتيق يعلن إنطلاق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس السبت انطلاق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة خلال الاحتفالية التي أقيمت بنادي المدينة.

وحضر الإحتفالية بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي كل من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة ورئسي الهيئة العامة للشباب والرياضة زياد قريرة والثقافة حسن أونيس ورؤساء اتحادات ليبيا “الصومال، مصر”وعدد من رؤساء مجالس إدارة الأندية الرياضية في ليبيا.

معيتيق أشاد في كلمته أمام الحضور بالجهود التي بذلت من الجهات ذات العلاقة لإعداد هذا الحدث الرياضي الأفريقي المميز الذي ينطلق لأول مرة على مستوى أفريقيا من طرابلس.

وتابع قائلاً:”أن إقامتها في ليبيا خلال هذه المرحلة التي تعيشها يبعث رسالة للعالم بأنها بخير وأصبحت تتعافى، وستنهض بسواعد أبنائها رغم المحاولات الفاشلة للنيل منها وشدها للوراء”.

يشار إلى ان البطولة ستستمر لمدة أسبوع ويشارك بها منتخبات كل من” ليبيا، ساحل العاج، الصومال، غانا، السنغال، تونس، جنوب افريقيا، نيجيريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية