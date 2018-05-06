أعلن النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مساء السبت انطلاق بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة خلال الاحتفالية التي أقيمت بنادي المدينة.

وأشاد النائب في كلمته أمام الحضور، بالجهود التي بذلت من الجهات ذات العلاقة من أجل الإعداد لهذا الحدث الرياضي الإفريقي المميز الذي ينطلق لأول مرة على مستوى أفريقيا من طرابلس.

وأكد معيتيق بأن إقامتها في ليبيا خلال هذه المرحلة، يبعث رسالة للعالم بأنها بخير وأصبحت تتعافى، وستنهض بسواعد أبنائها رغم المحاولات الفاشلة للنيل منها وشدها للوراء.

هذا وأقيمت عروض فنية قام بها شباب ليبيا من مختلف الأعمار يجسدون في صور معبرة عن الحب والسلام والتسامح.

ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة أسبوع منتخبات كل من ” ليبيا، ساحل العاج، الصومال، غانا، السنغال، تونس، جنوب افريقيا، نيجيريا”، حيث افتتحت مباريات المجموعة الأولى في البطولة بين المنتخب الوطني، ومنتخب ساحل العاج.

يذكر أن انطلاق البطولة شهد حضور كل من، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة، ورئيسي الهيئة العامة للشباب والرياضة زياد قريرة، ورؤساء اتحادات ليبيا، الصومال، مصر، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الأندية الرياضية في ليبيا.

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