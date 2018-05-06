على خلفية قضية دغيم.. السراج يأمر بالتحقيق في ملفات الفساد

أعلن المجلس الرئاسي انه اصدر تعليماته بفتح تحقيقات بشأن ما تردد من أنباء حول تورط مسؤولين في قضايا فساد.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك في تغريدة له بموقع “تويتر” ” تابع رئيس المجلس الرئاسي باهتمام ما توارد مؤخرا في وسائل الإعلام عن اتهامات في بعض قضايا الفساد طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة” وأضاف أن رئيس المجلس “اصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها واخذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت”.

وكان القنصل العام الليبي بالإسكندرية السابق، عادل الحاسي قال إن كلا من وزير المالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية، محمد سيالة، طلبوا منه صرف رواتب لـ “صالح سالم دغيم”، والد النائب، زيا دغيم، وأن وزير المالية قد حول لصالح والد النائب راتب 15 شهراً، على الرغم من أن أغلب الموظفين قد تم تحويل راتب 6 أشهر فقط.

وكشف الحاسي، عن أن والد “دغيم” من مواليد عام 1937، ويبلغ من العمر 81 عام، وأن حالته الصحية ليست جيدة، للحد أنه حاسة السمع لديه ضعيفة، مؤكداً أنه لا يمارس عملاً فعلياً في القنصلية، ولم يراه أحد من قبل.

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