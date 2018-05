المتوسط:

بدأت مجموعة عمليات عمر المختار، السرية البحرية المقاتلة سوسه، بأمرة مقدم مهندس محمد المجدوب الاستعداد لتحرير مدينة درنة من الإرهاب.

وبدأت السرية في تدريبات وتجهيزات القاطع البحري لمجموعة عمليات عمر المختار تمهيدا لدخول درنة عبر البحر.

وتخوض القوات المسلحة حربا شرسة ضد الإرهاب في درنة منذ عدة أيام.

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/05/fbvideo.mp4

