«الشيباني»: وقف اعتمادات صندوق موازنة الأسعار يُهدد توفير السلع

قال رئيس صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، إنَّ الصندوق نجحَ بقدر الإمكان في توفير السلع الاستهلاكية لكل الليبيين في كل مدن ليبيا.

وأضاف «الشيباني»، خلال تصريحات صحافية، أنّه من الممكن أنْ يعجز «صندوق موازنة الأسعار»، في بعض الأوقات عن توفير السلع للمواطنين إذا استمر مصرف ليبيا المركزي في إيقاف اعتمادات الصندوق.

وأشار «الشيباني»، إلى استمرار تسجيل الأشخاص في البوابة الإلكترونية التي تم استحداثها بناءً علي القرار الصادر عن المجلس الرئاسي الذي ينص على توفير سلة غذائية للمواطنين وفقا للرقم الوطني وإصدار منظومة الجمعيات الاستهلاكية وكذلك بطاقة الأسرة.

