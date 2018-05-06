سيالة يشارك في الدورة 45 لمجلس وزارء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

ليبيا – شارك وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمس السبت في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري .

الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي عقدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق تحت شعار ( القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتضامن والتنمية ) بالعاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

والتقى سيالة بالعديد من نظرائه وزراء الخارجية الحاضرين لأعمال المؤتمر للتباحث والتناقش حول العلاقات الثنائية والملفات ذات الأهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات والتطورات في الساحة الدولية بالإضافة إلى إطلاع المشاركين عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمبادرات المعنية بشأن تحقيق الاستقرار المنشود للشعب الليبي.

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