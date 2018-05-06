الأمم المتحدة تكشف أعداد النازحين في ليبيا

جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انه يوجد الآن في ليبيا أكثر من 184,000 نازح داخلياً بحاجة للمساعدة الإنسانية و386,000 شخص عادوا مؤخراً إلى منازلهم.

وقالت المفوضية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تواصل المفوضية حشد الدعم وتوفير المساعدة لهم إلى أن يجدوا حلولاً دائمة، بما في ذلك العودة الطوعية في ظروف تضمن الكرامة والسلامة”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا.

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