غرفة عمليات عمر المختار تتعهد بحماية المدنيين في مدينة درنة

ليبيا – أكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة أمس السبت على أن العمليات العسكرية التى يقودها القائد العام للجيش المشير حفتر في درنة ستنتهي قريباً .

صبرة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الاخبارية الروسية إلى أنه تم إعطاء الأوامر لغرفة عمليات عمر المختار لتحرير مدينة درنة وتم توفير جميع الإمكانيات من أسلحة وذخائر وكتائب لغرفة العمليات.

وأضاف المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار أن الجيش الليبي تعهد بحماية المدنيين في المدينة بالتزامن مع العمليات العسكرية التى تستهدف الجماعات الارهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية