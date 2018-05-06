ليبيا تشارك بفعاليات الدورة 109 لمنظمة الألكسو

انطلقت أمس السبت، في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتونس أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وأكدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق على صفحتها الرسمية، أن الجلسة الافتتاحية تناولت اعتماد بنود جدول أعمال الدورة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 108 للمجلس التنفيذي، إلى جانب مناقشة مشروع جدول أعمال الدورة العادية الـ 24 للمؤتمر العام للمنظمة.

هذا وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة الأمين العام للجنة الوطنية وعضو المجلس التنفيذي عن دولة ليبيا عبدالمنعم أبو لائحة ، يرافقه مندوب ليبيا الدائم لدى الألكسو علي العباني، اختصاصي برامج باللجنة الوطنية ورافع شريحة ، بالاضافة إلى صلاح المسلاتي من المندوبية الليبية بالألكسو.

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