مكافحة المخدرات المنطقة الشرقية تضبط تشكيل عصابي يتاجر بالأقراص المخدرة

المخيلي 06 مايو 2018 (وال) – قال رئيس مكتب معلومات الشؤون السرية في فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية المقدم رافع خليفة الكاسح إنه تم تشكيل عصابي يتاجر بالأقراص المخدرة.

وأضاف الكاسح أن معلومات وردت إلى مكتب أعضاء وحدة التحري لوجود تشكيل عصابي يقوم بترويج أقراص مخدرة قادمة من طبرق إلى البيضاء.

وأشار إلى أنه تم إعداد كمين محكم لأحد عناصر العصابة في الطريق الصحراوي وتحديدا بوابة لمخيلي وتم ضبط المتهم وأثناء عملية الضبط والتفتيش وجد بحوزته 3098 قرص.

وأكد رئيس المكتب أنه أثناء التحقيق اعترف المتهم بما نسب إليه من التهم بالاتجار بالممنوعات والاعتراف على أعضاء العصابة المشاركة في هذه الجريمة وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.(وال – المخيلي) ع ع / أ د

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