مركز الصحي بوعطني يقيم محاضرة توعوية عن “مرض السكري والصيام”

بنغازي 06 مايو 2018 (وال) – أقيم بالمركز الصحي بوعطني أمس السبت محاضرة وحلقة نقاش ضمن برامج التوعية والتثقيف الصحي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عن “مرض السكري والصيام”.

هذا وأشرف مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي على المحاضرة وحلقة النقاش.

وحضر المحاضرة مدير مكتب التفتيش والمتابعة، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي ،إلى جانب مدير المركز الصحي بوعطني، ومدير الشؤون الطبية ،ومنسقة التثقيف الصحي، والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز، وعدد من المترددين على المركز .

وألقت المحاضرة اختصاصية الباطنة والسكري الدكتورة زكية بالخير، حيث تضمنت التعريف بمرض السكري وأنواعه ،والمرضى الذين يستطيعون الصيام، والذين قد يشكل الصيام خطرا على صحتهم.

وتضمنت المحاضرة أيضا التعريف بأهم المشاكل التي قد تحدث لبعض مرضى السكري ، إضافة إلى أعراض وخطورة انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام وكيفية الوقاية منه أو إسعافه.

وبدورها أكدت اختصاصية الباطنة والسكري الدكتورة زكية بالخير على ضرورة قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات، و تناول كمية كافية من السوائل، وتناول الغداء الصحي ، وتناول عدة وجـــبات صغيرة ،وتأخير وجبة السحور إذ أمكن ذلك.

وأكدت الاختصاصية أيضاً على ضرورة ممارسة النشاط البدني في الفترة المسائية ،وتناول العلاج بانتظام وحســــــب إرشـــادات الطبيب.

يذكر أن المحاضرة احتوت على عرض شريط توعوي عن مرض السكري والصيام ،وتم توزيع المطبوعات التوعوية، وفي الختام فتحت حلقة النقاش وتناولت عديد النقاط المتعلقة بمرض السكري. (وال – بنغازي) ف و / هــ ع

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