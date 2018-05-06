اللجنة الإعلامية لإعمار بنغازي: لا نملك صلاحية توقيع اتفاقيات وعقود

أكدت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغازي، أن اللجنة ليس لديها أي دور تنفيذي أو صلاحية لتوقيع اتفاقيات وعقود.

وبينت اللجنة في منشور على صفحتها الرسمية، أن هدفها يكمن فقط بالتحضير للمؤتمر والمعرض الدولي الجامع للخبرات المحلية والدولية، بالاضافة إلى المستثمرين، وذلك لوضع رؤية ونموذج فني لعملية إعادة الإعمار.

ودعت اللجنة جهات لم تسمها، عدم تضليل الناس وتشويه بنغازي أمام الزائرين خاصة خلال هذه الأيام الذي يشهد حضوراً كبيراً تزامناً مع انطلاق مؤتمر إعادة إعمار بنغازي أمس السبت.

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