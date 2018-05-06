تدريبات القطع البحرية بـ«عمر المختار» استعدادا لتحرير درنة

بدأت مجموعة عمليات عمر المختار، السرية البحرية المقاتلة سوسه، بإمرة مقدم مهندس محمد المجدوب الاستعداد لتحرير مدينة درنة من الإرهاب.

وبدأت السرية في تدريبات وتجهيزات القاطع البحري لمجموعة عمليات عمر المختار تمهيدا لدخول درنة عبر البحر.

وتخوض القوات المسلحة حربا شرسة ضد الإرهاب في درنة منذ عدة أيام.

وكانت كتيبة مشاة البحرية قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة يومان في مدينة درنة، مناشدة عناصرها الغير مشاركين بضرورة التجمع بمحور الساحل –كرسة صباح اليوم الأحد .

وأفاد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبدالكريم صبره”، في تصريح صحفي أنه تم استدعاء القوات البحرية بقيادة النقيب محمد المجدوب، وأكدت الكتيبة بأن المتغيبون سيتعرضون لأقصى العقوبات بناء علي تعليمات رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي.

المصدر: مواقع إخبارية

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