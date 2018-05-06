جمعة يطلع على الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة في 4 بلديات

تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة السبت، القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للطلبة المتقدمين من بلديات (القره بوللي – قصر الأخيار – مسلاته).

واطلع الوكيل خلال الجولة التي رافقه فيها مراقبي التعليم في البلديات، على كلية الهندسة والمعهد العالي للعلوم التقنية بالقره بوللي وكلية الآداب والعلوم في قصر الأخيار وكلية الآداب والمعهد العالي للعلوم والتقنية وكلية الهندسة التقنية بمسلاته، على استعدادات الكليات والمعاهد العليا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضح الوكيل في حديثه للمسجل العام بجامعة المرقب أن الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية من بلديات القره بوللي سيقومون بإجراء امتحاناتهم بكلية الهندسة والمعهد العالي للعلوم التقنية بالقره بوللي، بينما يجري الطلبة المتقدمين من بلدية قصر الأخيار امتحاناتهم في كلية الآداب بقصر الأخيار، فيما يجري الطلبة المتقدمين من بلدية مسلاته امتحاناتهم في كلية الآداب والمعهد العالي للعلوم والتقنية وكلية الهندسة التقنية بمسلاته.

وأعطى الوكيل تعليماته لمديري مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية ببلديات (القره بوللي – قصر الأخيار – مسلاته ) بالعمل على إجراء المقاييس الفنية اللازمة والشروع في أعمال الصيانة لدورات المياه الموجودة بالكليات والمعاهد العليا المستهدفة لإجراء الامتحانات.

وحول تأمين مقار لجان الامتحانات بين الوكيل بأن الوزارة في طور التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

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