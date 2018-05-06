الجهيناوي: الوضع في ليبيا ابرز اهتمامات الدبلوماسية التونسية

جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي التأكيد على اهتمام بلاده بالوضع في ليبيا.

وقال الجهيناوي خلال الاحتفال باليوم الوطني للدّبلوماسية التونسيّة أن الوضع الليبي يعد من ابرز اهتمامات الدبلوماسية التونسية مؤكدا أنها تعمل عبر مبادرة رئيسية بخصوص هذه القضية على إيجاد حل سلمي في ليبيا.

وكانت تونس طرحت مبادرة بشأن الازمة الليبية تقوم على الاستبعاد التام للحل العسكري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع الاحتكام إلى حوار ليبي – ليبي شاملمؤكدة أن منطلق هذه المبادرة يقوم على إدراك المسؤولية الخاصة لدول الجوار الثلاث مصر والجزائر وتونس في مساعدة الليبيين، ودعم الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، ومسؤوليتها الكبيرة فيما يتعلق بمسار السعي الحثيث إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

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