اليوم.. الملف الليبي على طاولة البرلمان المصري

تبحث لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري اليوم الأحد آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وبينت وسائل إعلام مصرية أن اللجنة تعقد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا بالإضافة إلى مناقشة قضية الأمن القومي العربي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن “مصر مستمرة في دعم كل جهد، للحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة مؤسسات الدولة فيها” مستشهدا بالجهود المصرية المستمرة “لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وخلق ضمانة أمنية تتأسس عليها عملية استعادة الدولة الوطنية في ليبيا والقضاء على الإرهاب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية