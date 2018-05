الأجهزة الأمنية تعثر على جثة مدير مصرف الجمهورية المختطف

المتوسط:

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة مدير مصرف الجمهورية فرع غدوة، صالح حميدان، الذي اختطف منذ أيام، ووجدت جثته ملقاة بالقرب من مفترق طرق بين تراغن ومرزق.

وكانت مجموعة مسلحة ، قد اختطفت حميدان في الـ25 من أبريل الماضي من أمام مزرعته الواقعة في منطقة غدوة، وتواصل الخاطفين مع عائلة حميدان مطالبين بدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه قبل يوم واحد من العثور على جثته.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى غدوة ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مركز سبها الطبي لاستكمال إجراءات القضية.

