«عدل الوفاق»: الإجازة السنوية للعاملين 30 يومًا

أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا، ينص على أنْ تكون الإجازة السنوية 30 يوماً في السنة، و45 في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاماً، ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازاته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك.

وأشارت وزارة العدل، إلى أنّه في جميع الأحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لاتقل عن خمسة عشر يوماً متصلة في السنة.

