السراج يقرر فتح تحقيق في اتهامات الحاسي.. ودغيم يدفع بـ”نظرية جهوية الصراع”

المتوسط – خاص:

يبدو أن ارتدادات ” قنبلة الحاسي الصوتية” بدأت مفاعيلها، فقد قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، فتح تحقيق في اتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد.

الرئاسي يفتح تحقيقا

فتح مسار للتحقيق فيما قيل ، كشف عنه محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر صباح الأحد، إن رئيس المجلس يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام من اتهامات في بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة.

وأضاف السلاك أن «السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت».

مطالبة بتحقيق نيابي

اتهامات الحاسي كانت قد طالت أعضاء في المجلس الرئاسي ومسؤولين حكوميين في الوفاق ونواب بـ«الفساد المالي والإداري».

وفي سياق متصل طلب أكثر من 30 عضو بمجلس النواب النائب العام بـ«الشروع بالتحقيق في القضايا التي أثيرت إعلاميا» ومع أي مسؤول ورد اسمه في حديت الحاسي.

وأكد النواب في بيان أصدروه ليل السبت على «ضرورة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة، عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها».

وأشار النواب الموقعين على البيان أن المطالبة بهذا الإجراء تأتي «منعا للتلاعب، والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج».

من جانبه طالب النائب أبو بكر سعيد رئاسة المجلس، بضرورة فتح تحقيق برلماني للكشف عن الأموال التي تمَّ صرفها طيلة السنوات الماضية، والعهد المالية والتعويضات التي مُنحت لأعضاء المجلس بالأسماء والتواريخ.

وأضاف «سعيد»، خلال تدوينة لهُ على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ ما أدلى به القنصل الليبي السابق بجمهورية مصر العربية عادل الحاسي، يُوضح جزءا من الفساد الممنهج الذي ينخر في سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج ومؤسسات الدولة بالداخل.

وأشار «سعيد»، إلى أنَّ اتهام «الحاسي» لوزراء في حكومة الوفاق وأعضاء بمجلس النواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام، مطالبا المجلس الرئاسي بإحالة القضية إلى النائب العام للتحقيق في هذه التهم.

ولفت «سعيد»، إلى أنّه من حق الشعب أن يُسائل نوابه، ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده، بل من حقه مطالبة محاكمته في حال ما سرق أو استغل مهامه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير مشروعة.

وكان قنصل عام ليبيا في مدينة الإسكندرية بمصر عادل الحاسي قد اتهم في حديثه الخميس الماضي لقناة «218» نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، ووزير المالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، والنائب على القطراني والنائب زياد دغيم والنائب يوسف العقوري والقنصل السابق محمد الدرسي بـ«الفساد المالي والإداري».

دغيم ونظرية الصراع الجهوي

ورد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، باستخفاف من مطالبة 34 نائب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه حول اتهامات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم عدد من المسؤولين والنواب بـ«الفساد المالي والإداري» من بينهم زياد دغيم.

وتساءل النائب دغيم ليل السبت «هل يوجد لدينا نائب عام بمناطق الشرعية أم يقصدون النائب العام المهدد بمدينة المليشيات»؟.

وأضاف: هل النواب الموقعين على البيان الذي يطالب برفع الحصانة والتحقيق معي «من عين اقاربة بالاستثمارات والسفارات والوزارات وجهاز الإمداد والمفوضية الانتخابات هل هناك من يسمسر الاعتمادات مجرد تساؤل».

وتابع دغيم قائلاً: بـ«النسبة لي انتهى الأمر فكل اجراءات الوالد قانونية روتينية صحيحة ويسأل عنها من أصدرها ورفع الحصانة تحتاج موافقة رئيس مجلس النواب و120 نائب فكفي بطولات وهمية وخداع للناس».

واعتبر النائب زياد دغيم أن توقيع 34 عضو من مجلس النواب أكثرهم من المنطقة الغربية «يؤكد نظرته أن الصراع في ليبيا جهوي».

ولفت دغيم إلى قيامه « والسيد علي القطراني بالتوجه للقضاء الشرعي ببرقة ضد الحاسي وقناة 218 وسيثبت القضاء الحقيقة بعد أن يقدم الكل ما عنده من مستندات».

وزير التعليم ..ربما خُدعت

ومن جانبه رد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني المفوض “عثمان عبد الجليل” على تصريحات القنصل العام الليبي بالإسكندرية بشأن تزكية “سالم صالح دغيم” البالغ من العمر 80 سنة وهو والد النائب بمجلس النواب الليبي “زياد دغيم” برسالة تزكية إلى القنصلية بالإسكندرية لتسديد مرتبات لـ 15 شهراً حيث تبلغ قيمة المرتب لكل شهر 15 ألف دولار بحسب عادل الحاسي.

واعتبر الوزير المفوض في تصريحات خلال مقابلة على قناة ” ليبيا لكل الاحرار”بأن هذا الكلام لو صح وكان موثقاً لدى الحاسي فإن هذا الأمر خطير جداً وأنه متضامن معه في محاولته لمحاربة الفساد من خلال منصبه مضيفاً بأنه يحارب الفساد أيضا بالداخل نافياً في الوقت ذاته الاتصال بالقنصل العام بالإسكندرية وطلب صرف المرتبات بصورة شخصية، وأن التزكية قد تكون محولة مني إلى وزير المالية وهي أمور نقوم بها بشكل يومي ضمن إطار العمل.

وأضاف “عبد الجليل” بأن هناك موظف يتبع لوزارة التعليم تقدم بطلب بالمستندات تفيد بعدم صرف مرتباته وأن الاسم لا يحتوي على لقب دغيم وأن المرتبات كلها تصرف من قبل وزارة المالية وأن دورنا في مثل هذه الأمور بأننا نحيل مثل هذه الإجراءات لوزارة المالية للاختصاص ولصرف مرتبات الموظف، وأن الأمر قد يكون فيه خدعة أو تظليل من خلال عدم ذكر اللقب حتى لا تُلفت الأنظار وأننا مسؤولين عن النظر إلى وضعه الوظيفي فقط بالوزارة وأنا أتحمل المسؤولية ومستعد للمثول لدي مكتب النائب العام في حالة ثبوت الخطأ.

هذا الباب الذي فتح بعد الطلب بفتح تحقيق، يطال قضية استغلال النفوذ أحد مفردات الفساد المستشري في ليبيا، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، ووفق توصيف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي وصف الواقع القائم في ليبيا بأنه أوسع من فساد إنه ” نهب ممنهج” ..

السؤال هل ردود الفعل هذه لن تتعدى أن تكون زوبعة في فنجان؟ وهل تلميح النائب غنيم من أن تلك المطالبات النيابية ” تؤكد أن الصراع جهوي”؟ وسيكون له ما بعده؟ أم أن الأمر سيأخذ مجراه القانوني حتى النهاية؟

The post السراج يقرر فتح تحقيق في اتهامات الحاسي.. ودغيم يدفع بـ”نظرية جهوية الصراع” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية