مديرية أمن شحات تستضيف الاجتماع الثاني للجنة تقييم مديريات الأمن

شحات 06 مايو 2018 (وال) – استضافت مديرية أمن شحات الاجتماع الثاني للجنة تقييم أداء مديرية الأمن والتي باشرت عملها بناء على قرار معالي رئيس الوزراء رقم 2018/78 الذي صدر في أبريل الماضي.

وجاء الاجتماع , برئاسة العقيد الصادق اللواطي مدير أمن سلوق وبعضوية العقيد الدكتور محمد فرج مدير أمن شحات والعقيد إدريس الكاتب مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية إضافة إلى رئيس لجنة تسوية الأوضاع للتنسيق في بعض المهام المكلف بها اللجنة.

ويهدف عمل اللجنة إلى تقييم مديريات الأمن من حيث النطاق الجغرافي والكثافة السكانية والأهداف الحيوية والقوة العمومية بالإضافة للهيكل التنظيمي وتقييم الإدارات العامة والمكاتب وتقييم عمل مدراء الأمن.

وأكد مدير أمن شحات العقيد الدكتور محمد فرج أن اللجنة سوف تعد تقريرًا مفصلا عن

أعمالها وتقدم اقتراحات من شأنها الرفع من مستوى وزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة في خندق واحد مع قوات الجيش في محاربة الإرهاب وقدمت الكثير من الشهداء ولازالت تحارب الإرهاب بكافة أنواعها.(وال – شحات) ع ع /أ د

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