المتوسط:

استقبل اللواء صقر الجروشي قائد أركان سلاح الجو، واللواء محمد منفور أمـر العمليات الجوية وقيادات وضباط سلاح الجو ، أسراب ومقاتلات سلاح الجو بقاعدة بنينة الجوية، والتي قدمت من قواعد الجنوب الجوية بالمنطقة الغربية .

وقد حطت أسرات ومقاتلات من نوع الميراج – F1 والقاذفة سيخو – 22 ، وذلك للمشاركة في العرض الجوي الكبير ضمن احتفال الذكري الرابعة لعملية الكرامة.

The post رئيس أركان سلاح الجو يستقبل المقاتلات الجوية بقاعدة بنينة الجوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية