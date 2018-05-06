المتوسط:

قال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبره، إن الكتيبة 102 ، تمكنت من رصد موقع للمجموعات الإرهابية، علي صدر طريق سيدي عزيز جنوب غرب مدينة درنه وتدمير سيارة مسلحه نوع دوشكه بمن فيها.

وتابع صبرة في بيان له اليوم، إلي الآن يتم التعامل مع فلول الجماعات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة.

وتشهد مدينة درنة هدوءًا حذرًا، اليوم، بعد اشتباكات ليلية عنيفة وغارات جوية للطيران الحربي للقيادة العامة للجيش على مواقع الإرهابيين في محور الظهر الحمر جنوبي درنة.

وقال معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، «صلاح بوطبنجات»، في تصريح خاص لـ «المتوسط»، إن الضربات الليلية كانت دقيقة، وأصابت الإرهابيين، ودمرت آليات وحرقت مواقع الإرهابيين.

وأكد «بوطبنجات» سقوط قتلى من عناصر شورى مجاهدي درنة الارهابية ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي إثر غارات الجيش الليبي على وسط مدينة درنة.

وأعلنت إدارة التوجيه المعنوي، أن القوات الخاصة «الصاعقة» ببنغازي أرسلت 100 عربة مسلحة باتجاه مدينة درنة، لدعم القوات المحاصرة للمدينة واستعدادًا لبدء معركة تحريرها من الإرهاب.

The post الكتيبة 102 تدمر سيارة مسلحة للإرهابين بطريق سيدي عزيز في درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

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